Grupo de Santa Cruz do Sul assumirá gestão do Hospital Arcanjo São Miguel, de Gramado

Hospital Arcanjo São Miguel passa a contar com nova gestão em 2025, via contrato emergencial

A prefeitura de Gramado anunciou a conclusão do o processo licitatório para contratação emergencial da empresa que será responsável pela gestão do Hospital Arcanjo São Miguel no ano de 2025. Será a Sociedade Caritativa Beneficente Ana Nery, grupo de Santa Cruz do Sul, que também está à frente da gestão de casas de saúde em outros municípios, como Rio Pardo, Cachoeirinha e Alvorada, além de Santa Cruz.

- Estou convicto de que tomamos a atitude correta ao comprar o São Miguel e muito contente em ter um grupo com a credibilidade do Ana Nery atuando aqui em Gramado. Com o apoio do poder público e uma gestão técnica, vamos conseguir ampliar a estrutura do nosso hospital, além de qualificar e implantar novos serviços - avalia o prefeito, Nestor Tissot.