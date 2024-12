Chuva provoca estragos em cidades da Serra

Na manhã desta quarta-feira (25), um deslizamento foi registrado perto de uma residência no bairro Botafgo, em Bento Gonçalves. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar, o deslizamento foi registrado por volta das 6h. Ao chegar no local, a guarnição verificou que a garagem da residência e um veículo foram atingidos . Ninguém se feriu. O local foi isolado .

Em Carlos Barbosa , o Corpo de Bombeiros Voluntários foi acionado para liberar uma estrada na comunidade de Santa Clara Baixa. No local foram registradas quedas de árvores. Outras comunidades do interior, como Paraguaçu, Santa Luiza, Torino, Linha Vitória e 1º Seção de Castro também registraram quedas de árvores. A Defesa Civil informou que algumas casas na localidade de Forromeco estão sem energia elétrica por conta do rompimento de cabos de energia atingidos por árvores.

Entre Farroupilha e Alto Feliz, diversas árvores caíram na terça-feira (24). Conforme o Corpo de Bombeiros Militar os próprios moradores cortaram as árvores e liberaram as vias. Segundo a Defesa Civil, a comunidade de Caravagetto está com as linhas de telefone inoperantes. Ainda nessa mesma localidade, uma casa foi destelhada e cerca de cinco hectares de um parreiral sofreram danos. Os moradores receberam lonas.