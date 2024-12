Moradores de Vila São Pedro, no interior de Caxias do Sul, voltam a ficar ilhados por conta da chuva

Ponte coberta pela água na manhã desta quarta-feira Acervo pessoal / Divulgação

A comunidade de Vila São Pedro, que fica próxima à BR-116 no distrito de Vila Cristina, em Caxias do Sul, tem convivido com um problema recorrente em dias de chuva mais forte, como a que caiu na madrugada e na manhã desta quarta-feira. A ponte que liga a localidade à rodovia fica submersa por duas ou até três horas, deixando ilhadas as famílias que vivem no local.

- O que mais nos preocupa é o perigo de ter alguma emergência com criança, com idoso ou com alguma gestante, que precise de um atendimento médico mais urgente e a gente esteja nessa situação, de precisar esperar a água baixar. Hoje (quarta-feira) levou três horas para poder voltar a passar carro pela ponte - alerta o morador Gustavo Prestes Dhein, 22.

Na época da enchente de maio, a ponte original foi levada pela água. Como solução emergencial, os moradores improvisaram uma pinguela que ajudou durante um tempo, mas que agora está em situação mais precária, porque algumas pedras onde a estrutura foi fixada cederam.

Registro feito na manhã desta quarta-feira, em que o volume de água voltou a deixar a ponte submersa Acervo pessoal / Divulgação

A ponte atual, com cerca de 20 metros de extensão, foi construída pela prefeitura, através de acordo com o Ministério Público, que autorizou a obra. Por se tratar de uma área originária de invasão, que está em processo de regularização, mas que ainda pertence ao Estado, as famílias não têm clareza sobre a quem recorrer para resolver problemas como esse, se à prefeitura ou ao Estado.