Três semanas após a noite dramática em que as cerca de 40 famílias moradoras da Vila São Pedro, no distrito caxiense de Vila Cristina, tiveram de deixar o local às pressas, abrindo caminho pelo mato, com idosos e crianças, a vida começa a voltar ao normal. Pelo menos já foi possível, para a maioria das famílias, retornar para casa, limpar o barro e sanar os danos possíveis. A comunidade, no entanto, ainda lida com a dificuldade de acessar a zona urbana, onde estão seus empregos e as escolas das crianças.