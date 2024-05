Os inúmeros estragos causados pela chuva em Caxias do Sul deixaram a comunidade de Vila São Pedro, no interior do município, sem a única conexão que tinha com a BR-116, rodovia que liga os moradores com a zona urbana. No começo de maio, a força da água do Arroio Pinhal derrubou a ponte que garantia o acesso, tanto para veículos, quanto para pedestres.



Parte do distrito de Vila Cristina, a localidade é formada por mais de 100 pessoas, em cerca de 40 famílias. Nos primeiros dias do mês, precisou ser evacuada por risco de alagamento. Com as águas do arroio mais baixas, os moradores forem autorizados a retornar para casa.