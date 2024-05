Comunidade unida no trabalho e no aporte de recursos para reconstruir a própria estrada. O roteiro da história cabe aos empresários e moradores de Vila Cristina, que desde o dia 2 de maio perderam sua principal via de acesso a Caxias do Sul. Na data, o trecho do km 170 da BR-116 foi atingido por deslizamento de terra. Com a pista destruída, a rodovia foi bloqueada para tráfego.