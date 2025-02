Champions League: gigantes buscam vaga nas oitavas em formato inédito da competição

A nova Champions League chega nesta semana ao seu segundo estágio e com mais novidade. Após a disputa da fase de liga, que chegou para substituir os tradicionais grupos, oito equipes garantiram vaga direta para as oitavas de final. Já os clubes que ficaram entre a 9ª e a 24ª posições disputam a repescagem, com duelos de ida e volta. Os vencedores seguem na disputa.