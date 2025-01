Real Madrid e Manchester City vão se encontrar no mata-mata da Champions League pela quarta edição seguida. O duelo de gigantes em 2025 definirá quem continua na briga pelo título europeu desta temporada.

Últimos jogos entre Real e City

Virada épica do Real em 2022

Rodrygo foi herói na classificação do Real Madrid em 2022.

Entre abril e maio de 2022, Real Madrid e Manchester City cruzaram seus caminhos na semifinal. Depois de um 4 a 3 na Inglaterra, os espanhóis receberam Guardiola e seus comandados no Santiago Bernabéu, e saíram perdendo por um gol de desvantagem.

Vingança e atropelo do City em 2023

Vindo do banco, Julian Álvarez marcou o quarto e último gol do City contra o Real na semifinal de 2023.

Novamente na semi, as duas equipes se encontraram em maio de 2023. Na ida, um empate em 1 a 1 na Espanha.

No jogo de volta, o Manchester City aplicou uma goleada de 4 a 0 no Real Madrid. Mais tarde, a equipe também se sagrou campeã da Champions naquela edição.

Decisão por pênaltis em 2024

Goleiro do Real Madrid defendeu dois pênaltis diante do City na ocasião.

Em abril de 2024, Real e City se enfrentam nas quartas de finais. Assim como nas edições anteriores, o vencedor do duelo foi o campeão do torneio.

No primeiro jogo, um empate em 3 a 3 no Bernabéu. Depois, no Ettihad, o empate em 1 a 1 levou a decisão para os pênaltis.