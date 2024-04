O principal duelo das quartas de final da Champions League foi o que mais demorou a ser decidido. Manchester City e Real Madrid se enfrentaram no Etihad Stadium neste quarta-feira (17) e mantiveram o equilíbrio no placar do primeiro jogo. Empate no tempo normal em 1 a 1, na prorrogação mais igualdade e nos pênaltis o Real Madrid garantiu a classificação para a semifinal.