Praia Clube se recuperou após estreia com derrota. Volleyball World Champs / Reprodução

O Brasil foi representado por dois clubes no Mundial de Clubes feminino de vôlei, que está sendo disputado em Hangzhou, na China, até o dia 22 de dezembro, mas somente um segue na briga pelo título. O Praia perdeu na semifinal e vai disputar o terceiro lugar, enquanto o Minas se despediu da competição nesta sexta-feira (20).

Minas

O Minas estreou com derrota por 3 sets a 0 para o Vero, da Itália, e depois se recuperou ao fazer 3 a 0 contra o Zamalek, do Egito. Na última partida, a equipe brasileira precisava vencer o Tianjin, da China, para se classificar para a semifinal, mas acabou perdendo por 3 a 0. Com isso, o Minas foi eliminado da competição.

Praia Clube

O Praia Clube também estreou com derrota por 3 sets a 0 para o Coneglio, da Itália, que tem dois títulos do Mundial. Na segunda rodada, o Red Rockets, do Japão, foi o adversário, e a equipe brasileira venceu por 3 a 0.

Na madrugada de quinta-feira (19), a equipe venceu o Ninh Binh (VIE) por 3 sets a 0 e encaminhou a vaga para a semifinal da competição.

Com o resultado, o time brasileiro igualou os seis pontos do Conegliano (ITA) no Grupo B. Como o time italiano venceu o Red Rockets (JAP), nesta sexta-feira (20), o Praia Clube ficou com a vaga na semifinal.

Porém, no confronto contra o Tianjin, da China, a equipe de Uberlândia foi derrotada por 3 sets a 1. Com isso, o Praia vai disputar o terceiro lugar do Mundial contra o Conegliano ou o Vero Milano.

Veja os próximos jogos:

Sábado (21)

8h30min: semifinal Conegliano x Vero Volley Milano

Domingo (22)

4h: disputa do bronze

disputa do bronze 8h30: final