Organização de socorristas sírios encontram corpos e vestígios de ossos perto da capital

Esta é a mais recente das descobertas reveladas após a queda do ex-presidente Bashar al Assad.

O armazém, localizado a cerca de cinquenta metros do mausoléu de Sayyeda Zeinab, local sagrado para os xiitas ao sul da capital síria, tinha caixas de medicamentos espalhadas pelo chão, constatou um jornalista da AFP.

As equipes de resgate carregaram os corpos em sacos pretos até um caminhão.

Desde que uma coligação armada liderada por islamistas assumiu o controle do país, grupos pró-Irã, incluindo o Hezbollah, que controlou esta área durante anos, deixaram a região.

"Recebemos relatos de odores desagradáveis vindos deste local. No armazém encontramos um refrigerador com corpos em decomposição", disse Ammar al Salmo, funcionário dos Capacetes Brancos.

Restos de ossadas também foram encontrados espalhados pelo chão, e Al Salmo estimou o número de "vítimas" em "não mais do que vinte".

"Nos sacos que continham os corpos estava escrito 'Aleppo Hraytan', juntamente com um número", disse Al Salmo, referindo-se a uma grande cidade no norte da Síria e a uma cidade próxima. Nenhuma outra pista sobre as identidades dos mortos foi encontrada.