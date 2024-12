Grêmio confirma acerto com zagueira do América-MG 

Karol Arcanjo marcou um gol na última edição do Brasileirão Feminino. Ale Torres / CBF/Divulgação

O Grêmio confirmou o acerto com a zagueira Karol Arcanjo, de 27 anos, para a próxima temporada. A jogadora defendeu as cores do América-MG em 2024. A informação foi antecipada por ZH na última segunda-feira (16).

De acordo com o Tricolor, assim que chegar a Porto Alegre, a jogadora passará por exames médicos. Após o cumprimento de todos os protocolos estabelecidos, serão encaminhados os trâmites necessários para a assinatura de contrato.

Neste ano, Karol Arcanjo disputou 17 jogos e marcou um gol pelas Spartanas. O time mineiro terminou o Brasileirão Feminino na 10ª colocação, com 20 pontos. No Estadual, no entanto, conquistou o vice-campeonato — mas a zagueira despediu-se do América antes da decisão.

Na carreira, a jogadora também acumula passagens por Ipatinga-MG, Palmeiras e Atlético-MG. No currículo, soma os títulos de Campeonato Mineiro (2020 e 2022) e Copa Paulista Feminina (2021).