Mais de 345 mil veículos são esperados na freeway a partir desta sexta-feira

A expectativa é de intenso movimento nas estradas do Rio Grande do Sul durante o período natalino. Apenas nas rodovias administradas pela CCR ViaSul, o fluxo está estimado em cerca de 1,2 milhão de veículos entre os dias 20 e 25 , sendo mais de 345 mil apenas na freeway.

Na sexta-feira (20), o fluxo em direção ao Litoral Norte deve alcançar 45 mil automóveis, aumentando para 46 mil no sábado (21). Nos dias seguintes (22, 23 e 24), espera-se uma redução para cerca de 20 mil veículos por dia, mas no dia de Natal (25), o tráfego deve voltar a atingir 45 mil veículos. Já no sentido oposto, rumo à Região Metropolitana, a previsão é de quase 30 mil motoristas na sexta e sábado, com fluxo reduzido nos dias subsequentes e um aumento para cerca de 36 mil veículos no Natal.

Na BR-386 , o movimento total entre os cinco dias está estimado em 155 mil veículos , sendo 80 mil em direção ao interior do Estado e 75 mil com destino à capital gaúcha.

Melhores horários

Acostamento

Apesar do fluxo intenso, não está prevista a liberação do acostamento na freeway. No entanto, essa medida poderá ser avaliada em situações excepcionais pela concessionária, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Caso ocorra, o tráfego no acostamento será permitido apenas com os piscantes amarelos acionados, limitado a 70 km/h e restrito para caminhões.