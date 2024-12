Ingressos para os shows da turnê Jorge e Mateus - 20 anos começaram a ser vendidos na terça-feira (17). As apresentações irão ocorrer em 2025.

As vendas são realizadas no site Q2 Ingressos. No primeiro dia, estavam disponíveis os bilhetes para apresentações em São Paulo, Brasília, Belém, Manaus e Cuiabá.