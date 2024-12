Edu Defferrari / Divulgação

Jorge e Mateus farão turnê em comemoração aos 20 anos da dupla. Show em Porto Alegre será no dia 7 de junho de 2025.

— Quem estiver com a gente durante essa turnê toda possivelmente estará assistindo ao último show de um tempo indefinido que a gente vai tirar para descansar. Estamos falando sobre isso, são 20 anos e, desde os 18 anos, todos os finais de semana fora de casa. Decidimos internamente dar um tempinho — disseram em entrevista ao jornalista André Piunti, da TV Globo.

Descanso

Com mais de 21 bilhões de reproduções e cerca de 100 milhões de seguidores nas redes sociais e plataformas de música, a dupla Jorge & Mateus é um dos maiores sucessos no cenário do sertanejo universitário.