Ministério Público lança campanha para proteger crianças e adolescentes da violência

Promessa de campanha do promotor Alexandre Saltz quando disputou a indicação para ser procurador-geral de Justiça, a proteção à infância e à juventude terá uma série de ações em 2025 . São programas montados para conter o avanço da violência contra crianças e adolescentes, diante de números assustadores de crimes praticados contra vulneráveis. Um dos mais importantes é o projeto Mãos Dadas , que pretende envolver a sociedade na denúncia de possíveis delitos.

Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, nesta quarta-feira (18), Saltz ressaltou a necessidade de as pessoas denunciarem indícios de violência praticada por familiares contra crianças e adolescentes . O procurador tem convicção de que muitos crimes poderiam ter sido evitados se os sinais de violência tivessem sido informados às autoridades.

O Ministério Público não ignora que houve falhas grosseiras na rede de proteção no caso do menino Bernardo Boldrini , morto pela madrasta, em Três Passos. Por isso, os programas querem garantir o acolhimento a crianças e adolescentes vítimas da violência familiar. Bernardo dará nome a uma patrulha nos moldes da Maria da Penha , que fará a fiscalização das medidas protetivas concedidas a crianças. Saltz recomenda que em caso de urgência os vizinhos liguem para o telefone 190, da Brigada Militar, comuniquem ao Ministério Público ou disquem 100 .

Para quem teme retaliações, Saltz garante que o Ministério Público assegura o sigilo e o anonimato do denunciante. Basta entrar em contato com o MP e os promotores irão até o endereço da possível vítima. As escolas também são importantes nesse processo, porque os professores conseguem detectar sinais de que a criança está sofrendo violência física ou psicológica.