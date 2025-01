Champions League: Manchester City e PSG vencem e evitam vexame; veja quem se classificou na fase de liga

Na última rodada da fase de liga da Champions League 2024/2025, a emoção tomou conta dos gramados europeus. Todos os 18 jogos foram disputados no mesmo horário e, assim, foram definidos os oito primeiros classificados às oitavas de final , além das 16 equipes que vão disputar a repescagem.

No top 8, o Liverpool conseguiu a primeira posição, mesmo com a primeira derrota no torneio: 3 a 2 para o PSV. O Barcelona chegou a assumir a ponta, mas o empate em 2 a 2 contra a Atalanta impediu a melhor campanha. Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa fizeram sua parte e fecharam os oito primeiros.