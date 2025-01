A volta de Neymar ao Santos , caso confirmada, será um marco para o futebol brasileiro. Não há dúvidas que o seu retorno seria um dos mais midiáticos na história do esporte de Brasil. Mas, aos 32 anos, com um histórico sério de lesões e problemas extracampo, o jogador conseguiria retomar o protagonismo jogando pelo Peixe?

Pensando nisso, os colunistas de Zero Hora opinaram sobre a capacidade de Neymar puxar a responsabilidade de melhor jogador do Brasil para si. Confira:

Neymar pode retomar o protagonismo caso venha para o Santos?

Diogo Olivier

"Futebol é coletivo. Mas mesmo um Neymar descontado sobraria no Brasil, desde que se recupere da lesão no joelho. Ele é muito fora da curva dentro de campo. Se voltar a competir em bom nível, mesmo atuando no Brasil e não sendo mais aquele do Barcelona, joga fácil até na Seleção Brasileira."