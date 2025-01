Neymar surgiu no Santos em 2009. MAURICIO LIMA / AFP

O dia 26 de maio de 2013 marcou a vida de todos os santistas. Nesta data, Neymar se despedia do clube paulista e rumava ao Barcelona. Cerca de 12 anos depois, aos 32 anos, ele está prestes a retornar ao futebol brasileiro.

Pelo Peixe, Ney soma 225 jogos, com 136 gols marcados e 62 assistências. Isso tudo entre 2009 e 2013.

Com passagens pelo futebol espanhol, francês e saudita, relembre a trajetória de Neymar desde sua saída do Santos até sua iminente volta à Vila Belmiro.

Trajetória de Neymar fora do Brasil

Entre a despedida pelo Santos — empate em 0 a 0 com o Flamengo, pelo Brasileirão — e a estreia pelo Barcelona, Neymar precisou esperar aproximadamente três meses.

Barcelona (2013-2017)

Neymar conseguiu vencer uma Champions pelo Barça. Pau Barrena / AFP

Em 18 de agosto de 2013, o jogador saiu do banco aos 19min do segundo tempo, contra o Levante, pela La Liga. Na ocasião, a equipe catalã protagonizou uma goleada por 7 a 0, e Neymar entrou em campo depois do sexto gol.

Sua primeira bola na rede veio no seu segundo compromisso pelo clube, contra o Atlético Madrid, pela ida da final da Supercopa da Espanha. Na volta, Ney conquistava seu primeiro título pelo Barça, com apenas três partidas disputadas.

Da estreia até 2017, o brasileiro entrou em campo 186 vezes, fez 105 bolas gols e deu 63 assistências para gol.

O grande marco foi a conquista da Champions League, em 2015, com direito a gol na finalíssima, contra a Juventus.

Foram oito títulos pelo Barcelona: uma Champions League, um Mundial de Clubes, duas La Liga, três Copa do Rei, uma Supercopa.

PSG (2017-2023)

Neymar buscou protagonismo ao se transferir para o PSG. Anne-Christine POUJOULAT / AFP

A estreia de Neymar pelo PSG também foi em agosto: no dia 13, em 2017. Contra o Guingamp, o jogador, que havia assumido a camisa 10 — foi o 11 do Santos e do Barcelona — começou com tudo: um gol e uma assistência.

Ao todo, o brasileiro vestiu a camisa do clube parisiense 173 vezes e balançou as redes adversárias em 118 oportunidades, com 70 passes para gol.

Títulos de Neymar pelo PSG: cinco League One, três Troféu dos Campeões e duas Taça da Liga Francesa.

Na Champions League, o jogador levou a equipe francesa até a final da edição 2020/21, quando acabou derrotado para o Bayern.

Al-Hilal (2023-2024/2025)

Decisão de Neymar em ir para o futebol saudita foi controversa. Atta Kenare / AFP

Novamente em agosto, mas de 2023, Neymar foi anunciado por um novo clube. O Al-Hilal, da Arábia Saudita, foi o destino da vez.

O que o clube saudita não contava era com a lesão do brasileiro. O investimento estrondoso para que o jogador se transferisse para liga do país não se pagou. Afinal, foram somente sete jogos pela equipe, com um gol e duas assistências.

Todos os números de Neymar antes e depois do Santos

Barcelona : 186 jogos, 105 gols e 63 assistências;

: 186 jogos, 105 gols e 63 assistências; PSG : 173 jogos, 118 gols e 70 assistências;

: 173 jogos, 118 gols e 70 assistências; Al-Hilal: 7 jogos, um gol e 2 assistências.

*Informações do site ogol.com