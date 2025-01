Neymar foi o principal jogador da Seleção Brasileira por muitos anos. GABRIEL BOUYS / AFP

Uma resposta de Neymar em um bate-papo com Romário, em que o camisa 10 do Al-Hilal diz que poderia atuar na vaga de Rivaldo na Seleção pentacampeã do mundo em 2002, gerou contrariedades no mundo do futebol.

Os colunistas de Zero Hora opinaram sobre o assunto, debatendo quais seriam as chances de Ney formar ataque com Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho.

Luciano Périco

Não há o que mexer do meio para a frente na Seleção Brasileira que ganhou o pentacampeonato. O melhor Neymar seria uma excelente opção para o banco de reservas. Rivaldo, naquela ocasião, vivia seu maior momento na carreira. Talvez não se dê tanta ênfase da sua importância porque sempre foi um jogador de postura discreta, mas jogou demais. Ronaldo e Ronaldinho foram personagens incontestáveis, não há como tirá-los do time para começar Neymar. O Fenômeno fez dois gols em uma final.

Luciano Potter

Neymar no auge teria (espaço) sim. Mas eu mudaria o formato do time do Felipão. Tiraria um zagueiro do 3-5-2. Faria um 4-4-2. Repito: Neymar joga muita bola e no seu auge entraria fácil naquele time. O mesmo pensamos de Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho. Então, tipo em 1970, faríamos os outros seis marcarem para eles poderem brilhar. Seria Marcos, Cafu, Lúcio, Edmílson e Roberto Carlos; Gilberto Silva, Kléberson, Ronaldinho e Rivaldo; Neymar e Ronaldo.

Marcelo De Bona