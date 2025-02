"Carnaval na pipa": um programa diferente em São Francisco de Paula

Essa é para quem planeja fugir do agito no Carnaval: um hotel em São Francisco de Paula, nos Campos de Cima da Serra, acaba de inaugurar duas "suítes-pipa".

São acomodações construídas pelo Divisa Experience Resort a partir de barris de vinho de 75 anos.

— A madeira é da antiga Vinícola Ballardin, de São Marcos, de pipas da década de 1950. Ainda tem o perfume do vinho — conta Laura Galli, gerente de marketing do Divisa, que nasceu como um sítio de pesca, virou ecolodge e hoje é um resort.

No caso das suítes, os espaços têm 58 metros quadrados, com dois andares e um belo terraço, de onde se vê a natureza exuberante da região (o hotel fica às margens da barragem da Divisa, por isso ganhou esse nome).

O primeiro andar tem sala, sofá-cama, bar e banheira de hidromassagem, o segundo conta com quarto casal e o terceiro, o mirante para contemplar a paisagem (com direito a espreguiçadeiras). É ideal para famílias com filhos.

Há ainda outras 12 "pipas" sob medida para casais ou pessoas que viajam sozinhas. Em forma de barris deitados, os bangalôs têm 37 metros quadrados, com deque coberto e banheira.

Programação

As atividades previstas para o Carnaval vão desde trilhas e passeios de caiaque até competições de beach tennis. Para quem quem quiser algo mais festivo, vai ter baladinha, pagode com torneio de caipirinha e roda de samba na piscina com feijoada, entre outras atrações.

Para a garotada, tem de tudo: brincadeiras com água, jantar kids, cine família, slime carnavalesco, penteado maluco e festa neon, além de um monte de outras possibilidades.

Dica

Se você for até lá, aproveite o trajeto (via Estrada do Blang) para fazer fotos. A paisagem é típica da região dos Campos de Cima da Serra.