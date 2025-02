Nem Valencia, nem Borré: o goleador do Inter no ano é outro

Vitinho tem quatro gols com a camisa do Inter. André Ávila / Agencia RBS

Olhar para um grupo com Enner Valencia, Rafael Borré e Alan Patrick faz todos pensarem que está aí um forte nome para ser goleador da equipe. O Inter conta com estes jogadores, mas a temporada de 2025 curiosamente tem outro nome no topo da lista de artilheiros: Vitinho.

Contratado junto ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, Vitinho chegou para ser uma alternativa a jogadores que terminaram 2024 em alta, como Wesley e Bruno Tabata, sabendo ainda que atletas como Gabriel Carvalho e Wanderson também ganhariam chances, bem como o reforço recém-chegado Carbonero.

São vários nomes, mas apenas um marcou mais gols do que todos os outros. Vitinho foi decisivo na vitória sobre o Caxias nesse sábado (22), em Caxias do Sul, ao balançar as redes duas vezes. Com quatro gols em 10 jogos pelo Inter, o atacante de 25 anos ostenta tal condição.

Gols com a perna que não é preferencial

Curiosamente Vitinho, que é destro, fez três gols com o pé esquerdo. Foi assim diante do Brasil de Pelotas, do São Luiz e agora do Caxias. Foi somente na segunda tentativa, após assistência de Bruno Henrique, que finalmente ele marcou com o pé preferencial.

Lista de goleadores do Inter em 2025