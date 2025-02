Inter vence o Caxias com dois gols de Vitinho e larga em vantagem na semifinal do Gauchão

O Inter abriu uma grande vantagem para voltar à final do Gauchão após três anos de ausência. No Centenário, mesmo bastante desfalcado, o time de Roger Machado venceu o Caxias por 2 a 0, dois gols de Vitinho, e agora pode até perder por um de diferença no Beira-Rio, no sábado (1º) que vem, que avançará à decisão.

Roger mandou a campo o time esperado. Os muitos desfalques fizeram o técnico adaptar Carbonero à faixa central do meio-campo, posição originalmente ocupada por Alan Patrick. Na direita, Vitinho, e na esquerda, Wanderson completaram o setor. O centroavante foi Valencia. No Caxias, Luizinho apostou em Calyson e Richard como dupla de ataque.

Os minutos iniciais deram o tom do que ocorreria no Centenário. Vitão, Fernando e Victor Gabriel trocavam passes e começavam os ataques do Inter. O Caxias fechava o campo. Duas vezes, uma em cada lado, os visitantes acharam espaços nas costas da defesa, mas em ambas houve falha no penúltimo passe.

Essas trocas de passe do Inter cada vez mais avançadas geravam o óbvio. Qualquer erro do Caxias seria perigoso. Aos 12, Bruno Henrique cruzou e Alisson tirou para trás, quase marcando contra. Na cobrança do escanteio, Carbonero, sozinho, cabeceou e Lucas Cunha cortou na hora certa.

Esses lances à parte, o jogo, porém, não empolgava. Sem criatividade da parte colorada e sem resposta dos grenás, não havia construção. Só depois da parada para hidratação, aos 30 minutos, o Caxias foi à frente. Richard, da entrada da área, sem força, foi a primeira conclusão com direção certa, mas sem qualquer problema para Anthoni.

Aos 35, o Caxias até fez o gol. Richard, muito impedido, recebeu na frente e marcou. Mas o lance foi corretamente anulado. Dois minutos depois, Wanderson cobrou escanteio, Victor Gabriel se impôs por cima e torneou de cabeça perto da trave.

Arrastado, o primeiro tempo acabou sem que nenhum dos dois times tivesse chegado próximo a abrir vantagem.

Dois gols no segundo tempo

Os mesmos 22 jogadores voltaram do vestiário para o início da segunda etapa. E até começaram mais animados, todos eles. Nos 10 minutos iniciais, os dois times resolveram avançar. Isso deu espaço para contragolpes. Mas nos dois que o Inter teve, houve falha no passe final, com Wanderson, ou de conclusão, com Carbonero, que isolou um chute da entrada da área.

Roger fez a primeira troca aos 17. Ele tirou Wanderson e colocou Gustavo Prado, de volta ao time após o título do Sul-Americano Sub-20.

Não que tenha relação direta, mas, quatro minutos depois, o Inter saiu na frente. Aguirre foi lançado na direita por Bruno Henrique, na linha de fundo, e rolou para Vitinho. O atacante teve calma para deixar um zagueiro deitado e bateu de pé esquerdo, longe de Victor Golas: 1 a 0.

Aos 28, Vitinho apareceu de novo. Em nova trama pelo lado direito, Aguirre para Bruno Henrique, Bruno Henrique para Vitinho. Quase sem ângulo, o ponteiro colorado arriscou e surpreendeu o goleiro: 2 a 0.

Foi a última participação de Bruno Henrique, que saiu para a entrada de Ronaldo. Aos 39, Roger fez as últimas trocas: saíram Carbonero e Vitinho, entraram Lucca e Ramon, em uma posição mais adiantada no meio-campo.

O Caxias, aos 40, teve sua melhor chance. Nicholas, aos trancos e barrancos, avançou pela direita, ganhou da defesa e ajeitou. Richard bateu, quase na área pequena, por cima.

O Inter administrou os minutos finais, evitou novos riscos e garantiu enorme vantagem para o jogo da noite de sábado de Carnaval. O Caxias, antes disso, vai ao Mato Grosso do Sul enfrentar o Dourados pela Copa do Brasil.

Gauchão — semifinal (ida) — 22/2/2025

Caxias (0)

Victor Golas; Ronei (Thiago Ennes, 41'/2ºT), Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn; Vini Guedes, Lorran, Mantuan (Paulinho, 32'/2ºT), Nicholas e Tomas Bastos; Calyson (Iago, 32'/2ºT) e Richard. Técnico: Luizinho Vieira.

Inter (2)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo, 32'/2ºT); Vitinho (Ramon, 39'/2ºT), Carbonero (Lucca, 39'/2ºT) e Wanderson (Gustavo Prado, 17'/2ºT); Valencia. Técnico: Roger Machado.

GOLS: Vitinho (I), aos 21 e aos 28 minutos do 2º tempo;

Vitinho (I), aos 21 e aos 28 minutos do 2º tempo; CARTÕES AMARELOS: Lucas Cunha (C); Bernabei (I);

Lucas Cunha (C); Bernabei (I); LOCAL: Estádio Centenário, Caxias do Sul;

Estádio Centenário, Caxias do Sul; PÚBLICO: 9.073 pessoas (7.934 pagantes);

9.073 pessoas (7.934 pagantes); ARBITRAGEM: Jean Pierre Lima, auxiliado por Lúcio Flor e Michael Stanislau. VAR: Anderson Farias.

Próximo jogo

Gauchão — semifinal (volta)

Inter x Caxias

1º/3/2025 — 21h30min — Beira-Rio