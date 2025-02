Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na vitória sobre o Caxias

Inter largou em vantagem na semifinal do Gauchão 2025.

Na tarde deste sábado (22), o Inter venceu o Caxias por 2 a 0 , no estádio Centenário, em jogo válido pela ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. O atacante Vitinho marcou os dois gols e foi destaque da partida.

As duas equipes voltam a se enfrentar às 21h30min do próximo sábado (1º), no Beira-Rio. O time colorado pode até mesmo perder por um gol de diferença que avançará à decisão.