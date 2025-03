França denuncia 'ingerência' dos EUA en empresas francesas por programas de diversidad

As cartas, enviadas a empresas francesas que possuem ou pretendem ter negócios com os Estados Unidos, incluíam um questionário que pedia que elas certificassem que "não possuem programas para promover diversidade, igualdade e inclusão".

O questionário, ao qual a AFP teve acesso, assinala que esse tipo de iniciativa "infringe as leis federais antidiscriminação" dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump assinou um decreto que proíbe esse tipo de programa quando assumiu o cargo para um segundo mandato em janeiro.

"A ingerência dos Estados Unidos nas políticas de inclusão das companhias francesas é inaceitável, como também são inaceitáveis as ameaças de tarifas injustificadas", denunciou o ministério.

A carta, divulgada pelo jornal Le Figaro na sexta-feira, explicava às empresas que a ordem executiva firmada por Trump em 20 de janeiro contra esse tipo de programa "também se aplica a todas as empresas terceirizadas e fornecedoras do governo americano, independentemente de sua nacionalidade ou do país ondem operam".