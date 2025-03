Como está a busca do Inter por um novo lateral-direito 

A direção do Inter continua buscando a contratação de um novo lateral-direito. No entanto, não existe garantia de que o reforço chegará nesta janela dos estaduais, que termina em 11 de abril.

William , do Cruzeiro, que é um jogador que o Inter gostaria de contar, não será liberado pelo clube mineiro . A direção colorada foi comunicada de que o técnico Leonardo Jardim conta com ele, por isso não fez nova investida.

Se não houver possibilidade de trazer um atleta para ser titular, existe a possibilidade de esperar a janela de junho, quando jogadores do exterior poderão ser contratados.

