Mais da metade das escolas da rede estadual ainda não recebeu novos uniformes

Kits de inverno, com camisetas de manga longa, moletom e jaqueta, devem ser entregues entre abril e maio. Rodrigo Ziebell / GVG /Divulgação

Quase dois meses após o início das aulas na rede estadual, mais da metade das escolas ainda não recebeu novos uniformes. A previsão da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul (Seduc-RS) era de terminar a primeira entrega de bermudas e camisetas do kit de verão até o fim de março. No entanto, esse prazo foi adiado, sem estimativa exata da secretaria.

A rede estadual é composta por mais de 2,3 mil escolas, das quais cerca de 1,2 mil, ou 53%, não receberam os uniformes. No total, são sete milhões de peças em nove lotes, de diferentes fabricantes. Segundo a Seduc, o tamanho da rede influencia na distribuição dos uniformes para cada região.

A reportagem Zero Hora conversou com algumas Coordenadorias Regionais de Educação do Estado (CREs) e constatou que há áreas onde quase todas as escolas receberam as peças e outras onde somente uma cidade recebeu.

"Estamos na expectativa"

Alunos perguntam sobre chegada das peças, conta diretora. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Um dos maiores de Porto Alegre e do Estado, o colégio Júlio de Castilhos, o Julinho, ainda não recebeu os uniformes. A diretora Paola Ribeiro conta que não obteve previsão da Seduc depois da estimativa do dia 20 de fevereiro, que não foi cumprida:

— Todos os dias os alunos me perguntam quando vão chegar os uniformes. Estamos todos na expectativa.

Alguns alunos se dizem ansiosos pela chegada das peças.

— Vai ser bom para todo mundo ficar igual, e as pessoas não se julgarem — opina uma adolescente do Ensino Médio.

Roupas de inverno

A entrega dos kits de inverno — que inclui calças, camisetas de manga longa, moletom e jaqueta — está prevista para abril e maio. Em algumas escolas do Estado, eles já chegaram, mas, em outras, como no Julinho, os alunos estão receosos por não saberem se os agasalhos chegarão antes do frio.

— Quando chegarem os kits de verão, já não vai dar nem para usar bermuda — aponta um dos estudantes.

Outra preocupação é com a distribuição interna das roupas. As caixas são entregues com todas as peças misturadas, portanto, as direções precisam acessar, pelo portal do governo, a relação de tamanhos dos alunos e então separar os uniformes de cada um.

— Temos mais de mil alunos na escola e uma SOE (funcionária do Serviço de Orientação Educacional). A distribuição deve tomar mais de um dia de aula — coloca a diretora.

De acordo com a Seduc, os uniformes serão de uso obrigatório após a definição de orientações junto às escolas. A informação inicial recebida pela diretora do Júlio de Castilhos é de que será necessário usar pelo menos uma peça da linha.

Veja a íntegra da nota da Seduc

"Pela primeira vez no Estado, está em andamento a distribuição de uniformes escolares para os mais de 700 mil estudantes da Rede Estadual, com kits contendo peças de roupas para todas as estações do ano. As 30 Coordenadorias Regionais de Educação possuem instituições de ensino realizando a entrega dos uniformes, com mais de 47% das escolas da Rede Estadual (cerca de 1.100 escolas) já tendo feito esse processo.

As entregas ocorrem em diferentes estágios, desde a separação por tamanhos, inserção das informações no sistema gestor e distribuição.

Serão disponibilizadas ao todo mais de 7 milhões de peças, em um investimento de R$ 209 milhões de reais. A rede conta com dois modelos de kits: o Kit 1, destinado aos alunos dos Anos Iniciais, Ensino Fundamental e Ensino Médio regular, inclui três camisetas de manga curta, duas camisetas de manga longa, um moletom, uma jaqueta, duas calças de moletom e uma bermuda. Já o Kit 2, voltado para estudantes da Educação Profissional e da Educação de Jovens e Adultos, contém três camisetas de manga curta, duas de manga longa, um moletom e uma jaqueta.

As escolas das coordenadorias regionais de Uruguaiana (10ª CRE); Guaíba (12ªCRE); Santana do Livramento (19ª CRE); Canoas (27ª CRE); Gravataí (28ª CRE) e São Borja (35ªCRE) já receberam os primeiros Kits, e neste momento estão recebendo os Kits de inverno. Em outras coordenadorias a previsão é de que essas peças de inverno cheguem ao longo dos meses de abril e maio.

As entregas são feitas diariamente nas escolas do Estado. A organização se dá em nove lotes, de maneira distinta. Para garantir transparência e a correta execução dos processos administrativos, o governo estruturou um sistema digital no portal Escola RS, onde os gestores devem registrar cada etapa da entrega. O processo é dividido em cinco fases:

1. Cadastro e Registro no Sistema – Os gestores acessam o portal Escola RS para registrar o recebimento.

2. Ateste Provisório – As escolas conferem a quantidade de uniformes e verificam se há divergências.

3. Ateste Definitivo – Após análise detalhada, a escola confirma a entrega final das peças.

4. Simulação de Entrega – Planejamento da distribuição para os alunos.

5. Entrega aos Estudantes – Os uniformes são entregues mediante assinatura de um responsável.

A Seduc realiza acompanhamento diário com as empresas fornecedoras para a concretização de todas as entregas dentro do menor prazo logístico possível. Como esse é o primeiro fornecimento de uniformes para todos os alunos da Rede Estadual, podem ocorrer ajustes logísticos de entrega dos fornecedores.

Cada Coordenadoria Regional de Educação possui ainda um fiscal responsável pelo suporte às escolas, atuando na orientação para as escolas da região. Além disso, a Seduc disponibilizou tutoriais e um manual completo dentro do portal Escola RS — ele pode ser acessado aqui — https://escola.rs.gov.br/uniformes.

Em relação a obrigatoriedade, a Secretaria da Educação informa que o uso dos uniformes será obrigatório, após ajustes com as escolas na construção das orientações."

