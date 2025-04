Caxias confirma contratação do centroavante Willen Mota

Jogador disputou o Paulistão pelo Água Santa. Vitor Soccol / Caxias, Divulgação

O Caxias anunciou oficialmente a contratação do centroavante Willen Mota, 33 anos. O jogador chega para reforçar o elenco na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Ele é a segunda novidade confirmada. Antes. Andrew também havia sido anunciado.

Destro, com 1m84cm, Willen começou nas categorias de base do Vasco. Em 2009, estreou no time profissional, mas recebeu poucas oportunidades.

Depois, começou sua longa jornada no futebol internacional. Foram passagens pelo Portimonense, de Portugal, e Assyriska, da Suécia. Aos retornar ao Brasil em 2013, jogou por Bangu, Avaí, Capivariano e Portuguesa.

Após a segunda passagem no Brasil, voltou a atuar fora do país a partir de 2015. No futebol tailandês, vestiu a camisa do Songkhla United e marcou 15 gols em 22 jogos, no Sisaket foram 33 partidas e18 gols e no Prachuap FC foram quatro temporadas e assinalou 47 gols em 81 confrontos.

Além disso, jogou no Al-Batin, da Arábia Saudita e no Saham Club, dos Emirados Árabes. Neste ano, voltou ao Brasil e jogou o Paulistão pelo Água Santa, com oito jogos e dois gols.