Ferrugem, Capital Inicial e outras atrações com descontos do Clube do Assinante

Ferrugem no Pepsi On Stage

Neste sábado (5), às 22h, o músico sobe ao palco do Pepsi On Stage (Av. Severo Dullius, 1.995), em Porto Alegre, com a turnê de 10 anos de carreira. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Capital Inicial: Acústico 25 anos

Banda celebra 25 anos do álbum Capital Inicial Acústico MTV no Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, nos dias 11/4 e 12/4, às 21h. Ingressos na Sympla (dia 11 aqui e dia 12 aqui). Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Boogarins apresenta "Bacuri"

Show de lançamento do novo disco da banda ocorre neste sábado, às 21h, no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), às 21h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Obra de Augusto Cury no teatro

O Homem mais Inteligente da História tem sessão única neste domingo (6), às 18h, no Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Febre 90's em Porto Alegre

Dupla retorna ao palco do bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre, no dia 11/4, às 23h, em mais uma edição do Boom Rap. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Uriah Heep: "The Magician’s Farewell"

