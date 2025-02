Qual a posição do Cruzeiro sobre a liberação de William para o Inter

Atleta tem contrato com o clube de Belo Horizonte até o fim de 2026. Gustavo Aleixo / Cruzeiro,Divulgação

O Cruzeiro não irá liberar o lateral-direito William para o Inter. Diante da repercussão da eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro, quando o jogador foi um dos alvos de protesto da torcida cruzeirense, a diretoria colorada fez uma consulta junto ao clube de Belo Horizonte, mas teve recusada a possibilidade de fazer negócio.

O lateral de 29 anos era visto como uma reposição a Bruno Gomes, que passou por cirurgia no joelho esquerdo e só voltará a jogar no final da temporada. Revelado no Beira-Rio, o atleta deixou o Inter em 2017, negociado com o Wolfsburg, da Alemanha. Depois disso, ainda defendeu o Schalke 04 por empréstimo, até se transferir ao Cruzeiro em 2023. O contrato com o clube mineiro vai até o fim de 2026.

Entre as especulações envolvendo a tentativa de repatriar o lateral, apareceu um suposto interesse cruzeirense no atacante Wanderson, que poderia entrar como moeda de troca na negociação. Porém, esta possibilidade foi completamente descartada à reportagem de Zero Hora.

Um dos empecilhos para o avanço das conversas é a dívida existente entre as partes. Em dezembro do ano passado, o Cruzeiro acionou o Inter na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), cobrando o pagamento de uma parcela da compra de Wesley, no valor de R$ 7 milhões. A diretoria colorada admite a pendência financeira, mas contesta a quantia exigida.