Fernando e Bernabei são preservados em treino de reapresentação do Inter

Jogadores correram ao redor do gramado do CT Parque Gigante Ricardo Duarte / Inter

Após dois dias de folga, o elenco do Inter se reapresentou no CT Parque Gigante na manhã desta terça-feira (25). O primeiro trabalho visando ao jogo de volta contra o Caxias, pela semifinal do Gauchão, não contou com a presença de Fernando e Bernabei, que foram preservados dos trabalhos com bola.

Nas fotos e vídeos disponibilizadas pelo clube, o volante e o lateral-esquerdo aparecem calçando tênis e correndo ao redor do gramado.

Outros jogadores que foram titulares no Estádio Centenário, no último sábado (22), como Bruno Henrique e Carbonero, realizaram atividades com bola.

O Colorado tem mais três dias para ensaiar a equipe que receberá o time da Serra, a partir das 21h30min de sábado (1º), no Beira-Rio.

Como venceu o jogo de ida por 2 a 0, fora de casa, o Inter pode até mesmo perder por um gol de diferença que estará na decisão do campeonato estadual.

Por conta da vantagem, não está descartada a possibilidade do técnico Roger Machado preservar alguns titulares mais desgastados. Caso Fernando e Bernabei, por exemplo, estejam entre eles, Ronaldo e Ramon ingressariam no time.

Além disso, Alan Patrick, Wesley e Borré não deverão retornar aos gramados no fim de semana.

