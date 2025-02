Thiago Maia viaja para fazer exames médicos e assinar contrato com o Santos

Thiago Maia está de saída do Inter.

A conclusão do negócio envolvendo Santos e Thiago Maia está próxima. O volante embarcou nesta terça-feira (25) para São Paulo para resolver os últimos trâmites .

Até o momento, porém, ainda não há contratos assinados. A ideia é agilizar a burocracia de exames médicos para que o time de Neymar possa incluir o jogador no Campeonato Paulista .

Por isso, a necessidade de ir para São Paulo e acelerar a negociação . Ele é aguardado no CT Rei Pelé à tarde para fazer exames médicos.

Valores da negociação

O Inter receberá cerca de R$ 15 milhões pela venda. O valor será pago de forma parcelada, com a primeira já sendo no ato.

O Santos também se compromete a pagar o débito colorado com o Flamengo, de cerca de R$ 25 milhões .

Os entraves com o clube carioca, que exigia garantias bancárias, também está sendo superado.

