Cruzeiro aciona Inter por dívida de Wesley e caso vai parar na Câmara Nacional de Resolução de Disputas

Negócio por Wesley está no centro da disputa entre Inter e Cruzeiro.

O Cruzeiro acionou o Inter na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) por dívida na compra do atacante Wesley . A informação é do ge.globo. O clube mineiro cobra o pagamento de cerca de R$ 7 milhões .

Segundo o portal, a ação foi iniciada depois do atrasado no pagamento de parcelas. Informações da TV Bandeirantes confirmadas pelo ge.globo apontam que o Inter propôs o parcelamento do valor por três anos, o que não foi aceito pelo Cruzeiro.