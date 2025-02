As quatro posições buscadas pelo Inter para fechar o ciclo de contratações

Diretoria pretende trazer um substituto para Alan Patrick (E). Ricardo Duarte / Inter

O Inter pretende contratar quatro jogadores para fechar o ciclo de contratações do primeiro semestre. As posições buscadas são: um zagueiro, um lateral-direito, um volante e um meia.

A ideia é que os três primeiros cheguem ao Beira-Rio com status de titularidade, mas a busca pelo armador atende à necessidade de encontrar um substituto para Alan Patrick.

Conforme noticiou o colunista de Zero Hora Leonardo Oliveira, o nome desejado pela diretoria colorada é Igor Gomes, do Atlético-MG. Além de atuar centralizado, o atleta de 25 anos também poderia ser recuado para uma segunda função de meio-campo.

Desde que o camisa 10 foi afastado dos gramados por conta de uma lesão ligamentar no tornozelo direito, o técnico Roger Machado recorreu a improvisações na função, escalando o ponta Carbonero por dentro ou adotando um sistema com dois atacantes — tendo Borré ou Lucca mais próximos de Valencia.

Atualmente, no elenco colorado, a única alternativa de meio-campista é o jovem Yago Noal, de apenas 18 anos. Além disso, Bruno Tabata e Gabriel Carvalho, que foram usados na função central do meio-campo no ano passado, estão afastados por lesão e sem previsão de retorno.

Volante pode ser primeiro a chegar

Para a posição de volante, o Inter mantém de pé as conversas com o San Lorenzo, da Argentina, por Elián Irala. Neste caso, a negociação precisa ser concluída até sexta-feira (28), quando fecha a janela de transferências internacionais.

Para as demais funções, o Inter trabalha com o prazo de 10 de março a 11 de abril, quando será permitida a contratação de atletas do mercado nacional, que tenham disputado campeonatos estaduais.

Para a lateral direita, a ideia era repatriar William, do Cruzeiro. Contudo, a informação divulgada pela imprensa mineira nesta segunda-feira (25) dá conta de que o técnico Leonardo Jardim não gostaria de abrir mão do camisa 12. Por fim, o nome do zagueiro ainda é mantido sob sigilo.