Resumo de As Panteras

Agora que a empresa de investigação e segurança de Charlie Townsend se expandiu internacionalmente, múltiplos Bosleys ao redor do mundo comandam as altamente treinadas e mais corajosas agentes do ramo. É assim que, junto com Elizabeth "Bosley" (Elizabeth Banks), as três preparam um plano a nível global para evitar que Calisto se transforme numa arma de destruição em massa.