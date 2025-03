Brasil goleia a Colômbia, chega à final da Copa América e garante vaga na Copa do Mundo Feminina de Futsal

A seleção brasileira confirmou o favoritismo e goleou a Colômbia, por 6 a 0, e carimbou seu passaporte à final da Copa América de futsal feminino. O resultado deste sábado (29) também garantiu a vaga do Brasil na Copa do Mundo 2025 .

A vantagem foi construída ainda no primeiro tempo, com gols de Vanin, Nati Detoni e Diana. Na segunda etapa, Natalinha, duas vezes, e Taty confirmaram a vitória e garantiram a vaga na decisão.

Agora, o Brasil se prepara para enfrentar a Argentina na decisão . O duelo será no próximo domingo (30), às 20h, também em Sorocaba, São Paulo.

Campanha do Brasil

A seleção chega à decisão com 100% de aproveitamento e busca o sétimo título do torneio, que está na nona edição.

Além da taça, a Copa América deste ano valia vaga na primeira edição da Copa do Mundo Feminina de Futsal, que será disputada em outubro de 2025. As três primeiras colocadas estarão no mundial. Portanto, o Brasil garantiu vaga para a competição.