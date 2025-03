O provável time do Flamengo para enfrentar o Inter 

Técnico Filipe Luís não deverá contar com nomes como Danilo e Arrascaeta.

O Flamengo, adversário do Inter neste sábado (29), começa o Campeonato Brasileiro com desfalques.

O técnico Filipe Luís não deverá contar com Danilo e Arrascaeta , que estão lesionados. Já Gerson , que teve problema muscular no jogo da Seleção Brasileira contra a Colômbia , ainda não conseguiu treinar normalmente.

De La Cruz teve uma indisposição, mas deve ser liberado para o confronto. Já Bruno Henrique está recuperado de lesão muscular, mas sua presença no time titular não está confirmada.

Time provável do Flamengo contra o Inter

