A explicação por trás do mosaico da torcida do Inter com D'Alessandro no Gre-Nal

D'Alessandro é atualmente diretor esportivo do clube. André Ávila / Agencia RBS

Quando os times de Inter e Grêmio ingressaram no gramado do Beira-Rio para o Gre-Nal 446, que terminou com título colorado, uma imagem ganhou os holofotes: um mosaico de D'Alessandro com binóculo na torcida colorada e a frase "80 anos de paternidade".

A coluna explica o contexto dessa provocação dos torcedores. D'Alessandro, hoje diretor esportivo do clube, teve uma trajetória com gols importantes e títulos marcantes, mas também recheada de polêmicas. De personalidade forte e língua afiada, o argentino teve um episódio que chamou a atenção em 2013.

A polêmica do binóculo começou com Renato Portaluppi, então técnico do Grêmio. Certa vez, em 2013, ele usou a metáfora para mostrar o quão distante estava o Tricolor na tabela do Brasileirão em relação a outros clubes antes colocados como favoritos. Detalhe: um deles era o Inter.

D'Alessandro comemorando seu gol com um binóculo em 2013. Ricardo Duarte / Agencia RBS

As ironias foram um prato cheio para a rivalidade Gre-Nal. E no clássico 398, disputado em Caxias do Sul, D’Alessandro comemorou seu gol no 2 a 2 fazendo um binóculo com as mãos. Ao ser questionado, justificou que havia equipes que precisavam de binóculo e outros que necessitavam de fita VHS para assistir aos seus títulos — em alusão ao período de 12 anos, naquele momento, que o Tricolor não vencia competições nacionais ou internacionais.

Pois a torcida do Inter, além de usar essa imagem para montar seu mosaico, aproveitou para provocar o Grêmio com a frase que relembra quando os colorados ultrapassaram os gremistas no número de vitórias em Gre-Nais. Foi no clássico de número 89, no dia 30 de setembro de 1945.