O número de pênaltis defendidos por Gabriel Grando no Grêmio

Em 2023, Grando também foi herói nos pênaltis contra o Bahia. André Ávila / Agencia RBS

A principal pergunta, e até crítica, antes do jogo do Grêmio contra o Athletic na Copa do Brasil era a seguinte: por que começar um mata-mata com Gabriel Grando e não com Tiago Volpi, sendo que a partida poderia ir para os pênaltis? Pois foi exatamente na defesa de Grando em uma penalidade que o time conseguiu avançar na competição.

Gabriel Grando é um dos jogadores com mais partidas pelo Grêmio no grupo atual. Apesar de ter apenas 24 anos, já São 95 partidas no total. Apenas Kanemann, Villasanti, Cristaldo e João Pedro têm mais atuações do que o goleiro.

Grando defendeu o chute de Edson, do Athletic, na oitava cobrança para garantir a vaga do Grêmio à terceira fase da Copa do Brasil. Em sua trajetória pelo clube, esta foi a quinta defesa em pênaltis.

Também na disputa por penalidades pela Copa do Brasil de 2023, Gabriel Grando pegou duas cobranças e foi o herói do Grêmio para passar pelo Bahia. Além dessas, ele também defendeu as finalizações de Gabigol, do Flamengo, no mesmo ano, e Yago Pikachu, do Fortaleza, na temporada 2021.

Pênaltis defendidos por Gabriel Grando pelo Grêmio: