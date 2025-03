D'Alessandro já tem um herdeiro para a condição de "homem Gre-Nal"

Além dos títulos conquistados, talvez o grande trunfo de D'Alessandro como ídolo do Inter tenha sido seu protagonismo no clássico Gre-Nal. Maior artilheiro do confronto no século 21, o argentino atualmente ocupa um cargo diretivo no clube e vê em outro camisa 10 esta condição nos duelos contra o Grêmio.

Alan Patrick era dúvida para o Gre-Nal. O meia não disputou as semifinais do Gauchão por conta de uma torção no tornozelo. Porém, o jogo era tão decisivo que o Inter precisava de seu camisa 10 em campo. Além de boa atuação no clássico, foi dele o gol que amplia o placar para 2 a 0, encaminhando bem o título gaúcho.

Aproveitamento alto

Já são 12 Gre-Nais de Alan Patrick com a camisa do Inter. Ele marcou seu quinto gol contra o Grêmio, além de dar quatro assistências. Ainda no retrospecto, o time teve sete vitórias e três derrotas, o que representa mais de 60% de aproveitamento.

Em sua carreira como jogador, D'Alessandro disputou o Gre-Nal 40 vezes. Foram 16 vitórias e 11 derrotas (51% de aproveitamento nos clássicos). Marcou nove gols e conseguiu dar sete assistências.

Alan Patrick e sua história em Gre-Nal

12 clássicos

clássicos 7 vitórias

vitórias 2 empates

empates 3 derrotas

derrotas 5 gols marcados

gols marcados 4 assistências

assistências 64% de aproveitamento

