Quem foi bem nas vitórias de Inter e Grêmio e o erro de arbitragem na Arena

Grêmio e Inter venceram as partidas de ida das semifinais. Mateus Bruxel,Porthus Junior / Agência RBS

As partidas de ida das semifinais do Gauchão foram marcadas pelas vitórias da dupla Gre-Nal, com uma vantagem importante do Inter contra o Caxias e uma pequena vantagem do Grêmio diante do Juventude. Mas também por um erro de arbitragem que teve grande repercussão na Arena.

No Inter, a vitória por 2x0 dá a tranquilidade necessária para a partida da volta no Beira-Rio. Além disso, o Caxias terá o desgaste da semana, com uma viagem para o Mato Grosso do Sul para enfrentar o Dourados pela Copa do Brasil.

E também será possível recuperar especialmente Alan Patrick para a decisão, se a vaga for confirmada. Vitinho e Bruno Henrique foram os destaques do jogo no Centenário.

No Grêmio, a vitória por 2x1 contra o Juventude na Arena dá uma pequena vantagem para o confronto da volta no Alfredo Jaconi. Desta vez, será o Juventude que terá o desgaste da Copa do Brasil, com a viagem para Maringá.

Os grandes nomes do time de Gustavo Quinteros na noite de sábado foram Monsalve, Cristian Olivera, Braithwaite e Amuzu.