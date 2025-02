Caxias 0x2 Inter: os gols e os melhores momentos da ida da semifinal do Gauchão

Vitinho fez os gols da vitória colorada em Caxias do Sul. André Ávila / Agencia RBS

O Inter venceu o Caxias neste sábado (22) por 2 a 0, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, no primeiro jogo da semifinal do Gauchão. Os dois gols foram marcados por Vitinho, no segundo tempo. Veja, abaixo, os melhores momentos da partida.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado (1º), às 21h30min, no Beira-Rio. Para ficar com a vaga, o Colorado pode empatar ou até mesmo perder por um gol de diferença. Em caso de derrota por dois gols de diferença, a decisão será nos pênaltis. Somente um revés mais elástico deixaria a vaga com o Caxias de forma direta.