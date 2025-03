O futuro de Dorival Júnior e qual é a chance de Renato Portaluppi ser o técnico da Seleção

A goleada sofrida para a Argentina poderá significar a demissão de Dorival Júnior do comando da Seleção Brasileira . Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, deverá se pronunciar sobre a situação ainda nesta semana. Mas já está claro que o ambiente ficou insustentável para a continuidade do trabalho.

Neste momento os prováveis substitutos começam a ser discutidos. Não há dúvidas de que o nome preferido de Ednaldo Rodrigues continua sendo Carlo Ancelotti , que foi o principal alvo para o ciclo da Copa do Mundo de 2026, mas recusou o convite da CBF. Uma nova tentativa poderá ser feita, mas a chance de tirar o profissional do Real Madrid é remota .

Declarações pesam

Renato Portaluppi, livre no mercado após a saída do Grêmio, teve propostas de Vasco, Santos e Cruzeiro. Recusou todas para descansar depois de uma temporada desgastante em 2024. Ednaldo Rodrigues não tem simpatia pelo trabalho de Renato. E pesa nesta avaliação as fortes críticas que o técnico fez recentemente. No início do ano passado chegou a dizer que não assumiria a Seleção porque a CBF "estava uma bagunça".