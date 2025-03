A resposta preocupante de Rochet após a grande atuação contra a Bolívia

Rochet foi destaque do Uruguai no empate contra a Bolívia. AIZAR RALDES / AFP

O goleiro Sergio Rochet voltou a ter boa atuação pela seleção do Uruguai nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Depois de fazer defesas importantes diante da Argentina, ele foi o melhor em campo no empate contra a Bolívia na altitude de El Alto em 0 a 0.

O resultado levou o Uruguai aos 21 pontos, com situação tranquila para conseguir a classificação para a Copa. Com as dificuldades da altitude, o Uruguai foi pressionado, mas as defesas de Rochet garantiram o empate.

Depois do confronto, em entrevista ainda no gramado, ele revelou novos problemas físicos. Rochet relatou que sentiu o joelho esquerdo no início da partida, mas conseguiu jogar durante todo o tempo.

Até quinta-feira (27), o goleiro deverá se reapresentar no CT do Parque Gigante. Se estiver em boas condições, poderá ser titular sábado, na estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Flamengo, no Maracanã.