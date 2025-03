Com poucas opções, Inter reavalia busca por lateral-direito na janela nacional

Direção do Inter tem encontrado dificuldades no mercado Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Em busca de um lateral-direito, o Inter não descarta fechar a janela doméstica sem buscar um jogador para a posição. Com a lesão de Bruno Gomes, Braian Aguirre e Nathan são as únicas opções da função dentro do elenco colorado.

A reportagem de Zero Hora apurou que a direção colorada tem encontrado dificuldades para encontrar um nome de consenso no mercado nacional. Por isso, tem reavaliado o planejamento.

O esquema tático de Roger Machado requer que o lateral tenha algumas características específicas. Neste sentido, o clube entende que há poucas opções no mercado que aliem estas características, capacidade de disputa de titularidade e ainda caibam dentro do orçamento.

Argentino evoluiu no Gauchão

Com Braian Aguirre crescendo de produção, direção e comissão técnica seguirão apostando no argentino. A avaliação é de que o jogador, mais acostumado ao sistema de jogo, evoluiu a reta final do Gauchão.

Já Nathan, que estava fora dos planos e foi reintegrado com a lesão de Bruno Gomes, tem sido elogiado pelo desempenho nos treinos. Contudo, deve ser devolvido ao Santos em junho, quando encerra o contrato de empréstimo.