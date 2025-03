Conversas Cruzadas: qual a saída para as obras e os moradores da região do dique do Sarandi?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe a vereadora de Porto Alegre (PT), Juliana de Souza, e o vereador de Porto Alegre (NOVO), Ramiro Rosário, para debater qual a saída para as obras e os moradores da região do dique do Sarandi.