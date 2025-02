Golpe começou a ser executado em 2022, mas esbarrou na solidez das instituições

Para não comprometer o entendimento do que ocorreu em 2022 é preciso, primeiro, evitar comparações com 1964 ou outros casos da História do Brasil. Cada golpe tem a sua dinâmica. O abortado em 2022 tinha uma lógica própria, que implicava criar o caos para dar a Bolsonaro o pretexto de decretar a Garantia da Lei e da Ordem (GLO).

Sem apoio dos comandantes do Exército e da Aeronáutica, Bolsonaro não tinha como pôr em prática as medidas planejadas, que incluíam o estado de sítio. A rebelião foi contida, o presidente e o vice foram diplomados e tudo caminhava para a normalidade quando se descobriu, às vésperas do Natal, o plano para explodir um caminhão-tanque de combustível no Aeroporto de Brasília. Um atentado terrorista que, se tivesse dado certo, exigiria medidas duras. Felizmente, o terrorista era amador, a bomba não explodiu e 2024 chegou ao fim.

Sem conseguir provar sua tese de fraude na eleição, Bolsonaro voou para os Estados Unidos, onde já estavam a mulher, Michelle, e a filha. Os manifestantes seguiram em frente aos quartéis. No dia 8 de janeiro houve a tentativa derradeira de desestabilizar o governo, com a marcha que culminou na depredação do Palácio do Planalto e das sedes do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Lula determinou intervenção na segurança pública do Distrito Federal, que estava acéfala com a viagem do secretário Anderson Torres (e também ex-ministro da Justiça de Bolsonaro) para a Flórida e a manifestação foi dispersada.