Lesões forçam Roger a buscar quinta opção para meia do Inter

Roger vive dor de cabeça para montar setor ofensivo do Inter. Ricardo Duarte / Reprodução

O começo de temporada do Inter tem sido marcado por lesões. A sequência de problemas forçará o técnico Roger Machado a buscar uma nova opção para a posição de meia central do seu 4-2-3-1.

O Desenho Tático de Zero Hora projeta as opções do treinador diante dos desfalques para encarar o Caxias na semifinal do Gauchão.

Leia Mais Torcida do Inter ainda não esgotou os ingressos para primeiro jogo da semifinal do Gauchão

Alternativas para a formação

Com todo o elenco à disposição, Roger Machado teria para uma ausência de Alan Patrick os meias de origem Bruno Tabata e Gabriel Carvalho. Ambos, porém, sofreram lesões antes do início do Gauchão. Uma alternativa encontrada pelo treinador com a ausência do camisa 10 contra o Monsoon, no último sábado, foi a escalação de Borré como meia com Valencia. A lesão sofrida pelo colombiano obriga Roger a buscar uma quinta opção para o setor.

Carbonero como meia

Carbonero é opção. Jefferson Botega / Agencia RBS

A tendência é de que Roger escale Carbonero como meia diante do Caxias, neste sábado, no Centenário. Ponta de origem, o colombiano atuou nessa função na goleada sobre o Brasil de Pelotas, em 5 de fevereiro, quando a maior parte dos titulares foi poupada. Naquela partida, a linha de tres do Inter teve Vitinho pela direita, Wanderson pela esquerda e Valencia como centroavante.

Ainda que tenha ocupado uma posição central, Carbonero acabou caindo mais para o lado esquerdo, conforme mostra o mapa de calor da partida.

Carbonero partiu como meia, mas caiu mais pela esquerda contra o Brasil. Sofascore / Reprodução

Contra o Brasil, Carbonero esteve 74 minutos em campo tendo dado duas finalizações, uma no alvo. Ele teve um total de 39 ações com a bola e deu 19 passes certos (efetividade de 79%). Na comperação com a média do titular Alan Patrick, ele teve números menores. Alan Patrick tem média de duas finalições por jogo sendo 1,5 certas. Ele costuma acertar 33 passes por partida, uma eficácia de 82%.

Elogios de Roger

Logo após a partida, Roger fez elogios a Carbonero embora tenha admitido que o jogador está em um processo de adaptação a jogar pelo lado do campo.

— Ele (Carbonero) finaliza bem com as duas pernas e nas primeiras conversas ele disse que se sente bem, ele mostrou muita naturalidade de jogar por dentro e eu quis utilizá-lo explorando esse setor. Ele entrou alternando lado com o meio corredor e conseguiu uma finalização que nos deu o segundo gol e a tranquilidade na partida. Ele ainda entende pouco do nosso modelo, mas acredito que ainda vá evoluir muito — projetou.