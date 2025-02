Torcida do Inter ainda não esgotou os ingressos para primeiro jogo da semifinal do Gauchão

O torcedor colorado ainda não esgotou a carga total de sete mil ingressos colocados à disposição para a torcida visitante no Estádio Centenário. Até o início da tarde desta sexta-feira (21), pouco mais de 4,5 mil ingressos foram vendidos para o jogo contra o Caxias , neste sábado (22), pela semifinal do Gauchão .

Os ingressos seguem disponíveis para os colorados através do site oficial do clube caxiense. Mas nesta sexta e sábado, os bilhetes também estão sendo comercializados nas bilheterias físicas do Estádio Centenário.