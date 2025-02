Borré tem lesão muscular e desfalca o Inter na reta final do Gauchão

Borré sofreu lesão no músculo posterior da coxa

O Inter tem mais uma baixa importante confirmada. Segundo o colunista de GZH Vagner Martins, o atacante sofreu uma lesão muscular na posterior da coxa e está fora do Gauchão .

Ainda não há uma previsão para o retorno do jogador, mas ele não terá condições de atuar pelo Estadual mesmo em uma eventual final, no meio de março. O colombiano não treinou com o elenco nesta semana.